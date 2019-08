Auto travolge scooter: un morto e un ferito grave

Un ragazzo è deceduto e uno è rimasto ferito ed è in condizioni gravissime in un tragico tamponamento del sabato notte ad Azzano San Paolo, sul confine con Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Il bilancio dell'incidente, a differenza da quanto precedentemente riferito, è di un morto e non di due vittime. I ragazzi, uno di 18 anni e l'altro di 21, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono stati tamponati da un auto. Indaga la polizia stradale. Sembra che tra il conducente dell'auto, arrestato, e i due, ci fosse stata una lite per futili motivi.

