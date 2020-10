Auto si schianta nel torinese, muore 31enne: grave il figlio di 5 anni

Una donna di 31 anni è deceduta e il figlio di 5 anni è in gravi condizioni, dopo un incidente avvenuto sulla SS 26 Chivasso-Aosta questa notte, intorno a mezzanotte, in zona Caluso. Secondo i primi accertamenti, una Fiat Stilo condotta da un 26enne ha invaso la corsia interessata da lavori di ampliamento, chiusa al traffico e segnalata, schiantandosi e ribaltandosi. La moglie di 31 anni e il figlio di 5 anni sono stati sbalzati dall'abitacolo. La 31enne è morta sul colpo mentre il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino. L'uomo, in stato di shock, è stato trasportato all'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per accertamenti e prelievi ematici, non sembra sia in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Torino, del nucleo di Chivasso, che hanno sequestrato l’autovettura e hanno denunciato il conducente per omicidio stradale.

