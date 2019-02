Auto in mare, dispersi tre ragazzi nel catanese

Tre dispersi per il maltempo nel catanese: un'auto con a bordo due ragazzi e una ragazza è finita in mare travolta da un'onda nel piccolo porticciolo di Santa Maria la Scala ad Acireale. In corso dalle 19 le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Le condizioni sono proibitive per il mare grosso, fanno sapere i vigili del fuoco. I tre giovani, tra i 21 e i 27 anni, sono: Pare si fossero fermati a chiacchierare e a guardare il mare dentro una Panda di colore verde. Un'onda ha letteralmente trascinato in mare l'automobile.

