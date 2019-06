Auto elettriche, scatta l'obbligo di "fare rumore"

Auto elettriche troppo silenziose, i pedoni rischiano di non accorgersi del loro arrivo. L'Unione europea corre ai ripari e decide di rendere più rumorose le vetture più ecologiche. Da luglio sarà obbligatoria su questi veicoli la presenza di un avvisatore acustico, che emetterà un suono in crescita progressiva per avvertire chi cammina del passaggio dell'automobile. Un dispositivo considerato indispensabile soprattutto in presenza di pedoni non vedenti, e che si attiverà automaticamente solo quando l'auto viaggerà sotto i 20 chilometri all'ora. Per adesso sarà obbligatorio solo sulle vetture nuove, entro il 2021 si dovranno adeguare tutti i mezzi elettrici e ibridi d' Europa.