Attraversa il Mediterraneo in windsurf: il video dell'impresa del giovane tunisino

Ha attraversato il Mediterraneo in windsurf partendo da Kelibia, in Tunisia, per poi arrivare sulle coste dell’isola di Pantelleria. Il protagonista di questa impresa si chiama Hamza Elawras, giovane tunisino che ha percorso le 40 miglia nautiche, circa 70 chilometri, documentando il tutto con alcuni video diventati virali in breve tempo. Per il momento è stato trasferito a Trapani dove la questura sta facendo tutti gli accertamenti del caso visto che il giovane è arrivato in Italia sprovvisto di documenti.