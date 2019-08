Asti, pm milanese Musso muore investito da auto mentre è in bicicletta

di mad

Asti, 16 ago. (LaPresse) - Il pm milanese Marcello Musso è morto investito da un'auto mentre era in bicicletta ad Agliano Terme, in provincia di Asti. Il magistrato è stato centrato a pochi metri da casa mentre svoltava a sinistra da un automobilista che non si è accorto della manovra, e si è subito fermato a prestare soccorso, chiamando lui stesso il 118. Ma Musso è morto sul colpo.

