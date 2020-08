Arriva l'esodo estivo da bollino nero. Polizia stradale: Sabato traffico critico

di Alessandra Lemme

Il secondo weekend di agosto fa registrare il boom di partenze per le vacanze, con bollino nero nella giornata di sabato, e traffico lento su strade e autostrade. Nonostante il Coronavirus, oltre 21 milioni di italiani preparano le valigie per partenze agostane: nella gran parte dei casi, si preferisce l'auto, per viaggi in Italia, last minute e a prova di distanziamento sociale.

"Il momento di maggiore difficoltà sabato mattina con condizioni di traffico critico - spiega Damiano Pica, vice questore aggiunto della polizia stradale e segretario di Viabilità Italia - specialmente lungo la A14, la A22, la A9 e in A2, tra Salerno e Reggio Calabria, con code all'imbarco dei traghetti per la Sicilia. La situazione dovrebbe migliorare domenica 9, quando nel pomeriggio cominceranno i primi rientri". La raccomandazione per chi si mette alla guida è "di far controllare sempre, prima di partire, lo stato del veicolo, la validità dei documenti e la sistemazione dei bagagli, che non devono mai coprire la visuale al conducente", continua Pica che aggiunge: "Durante il viaggio, oltre a rispettare i limiti di velocità ed evitare distrazioni alla guida, è bene fare soste frequenti, almeno una di 15 minuti ogni due ore".

Il traffico sarà particolarmente intenso verso Sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un aumento della circolazione verso le città, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Proprio per facilitare gli spostamenti, Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l'altro l'impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio 24 ore su 24 della rete di competenza. Per l'assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 'Autostrada del Mediterraneo', dove Anas opera con la polizia stradale.

