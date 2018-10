Arrestato in Romania il sesto rapinatore di Lanciano

E' stato arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda responsabile della rapina di Lanciano. L'uomo, che lo scorso 23 settembre avrebbe assaltato con gli altri 5 la villa dei coniugi Martelli, è un 34enne rumeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo è stato rintracciato grazie alla collaborazione tra le forze investigative italiane e la polizia romena, dopo che era fuggito nel suo Paese natale e per evitare un eventuale provvedimento di cattura aveva trovato rifugio da alcuni famigliari. A incastrarlo sono state le intercettazioni telefoniche.