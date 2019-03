Arrestati i rapper Gallagher e Traffik. Sono accusati di rapina

Arrestati per rapina a roma i due noti rapper Gallagher e Traffik. Sono accusati di rapina in concorso aggravata dall'uso delle armi ai danni di 4 persone, di cui una minorenne e sono stati sottoposti ai domiciliari.

I due, entrambi romani con precedenti, sono conosciuti nello scenario Trap e Hip hop: sono accusati di aver aggredito, la sera del 23 febbraio scorso, 3 ragazzi all'uscita della stazione Termini, utilizzando un tirapugni in ferro, e tentando di strappare loro i cellulari. Le vittime si erano avvicinate ai due rapper, dopo averli riconosciuti, con l'intento di farsi firmare degli autografi. Ma per tutta risposta i fan sono stati minacciati, rincorsi e aggrediti. Durante l'inseguimento, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due aggressori si sarebbero fermati anche a picchiare un cittadino del Bangladesh, di 50 anni, che era in strada ad aspettare l'autobus, pestandolo con calci e pugni, e tentando di rubare anche a lui il cellulare. Per scappare dalla furia dei due, lo straniero è finito investito da un'auro di passaggio. Soccorso e trasportato all'ospedale i medici gli hanno riscontrato la frattura della gamba, con prognosi di 30 giorni.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione Roma Macao, hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi e di identificare i responsabili in modo inconfutabile. Il 25enne è stato rintracciato dai militari della Compagnia Roma Centro mentre si trovava all'interno di una barberia del quartiere Parioli; il suo complice, invece, è stato rintracciato a Novara dai Carabinieri della locale Stazione. I 2 indagati sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata