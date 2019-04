Fermata Kyra Kole, dj e showgirl nel cast di 'Ciao Darwin': accusata di sfruttamento della prostituzione

L'attrice ungherese è nota anche per la sua collaborazione con i 'Gemelli Diversi'

Fermata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione un'attrice e dj ungherese nota nel mondo dello spettacolo con lo pseudonimo di Kyra Kole. I carabinieri della compagnia di Seregno (MB) hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza nei confronti della showgirl, conosciuta in Italia per la sua collaborazione con i 'Gemelli Diversi' e la partecipazione al programma 'Ciao Darwin'.

L’attività, iniziata nel mese di dicembre 2018, ha inoltre portato al sequestro di un centro massaggi e di due conti correnti, oltre che di documentazione legata all'attività illecita, il cui volume d’affari è stimato in circa 70mila euro l’anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata