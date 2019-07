Arezzo, riaperto a transito mezzi pesanti viadotto Puleto su E45

di mad

Arezzo, 10 lug. (LaPresse) - Il viadotto Puleto sulla E45 ha riaperto al transito anche per i mezzi pesanti, mettendo così fine a mesi di disagi per la circolazione in tutta l'area al confine tra Toscana ed Emilia. Lo comunica in una nota Anas, confermando che ha riaperto al traffico il viadotto che si trova tra Canili e Valsavignone, in provincia di Arezzo, dopo che questa mattina la procura di Arezzo ha notificato il provvedimento di autorizzazione.

(Segue).

