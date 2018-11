Arezzo, tenta un furto in azienda: titolore spara e lo uccide. È indagato per eccessa di legittima difesa

Un uomo di origine moldava, 29 anni, è morto intorno alle 4 della mattino di mercoledì a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, raggiunto da colpi di pistola sparati dal titolare di un'azienda di rivendita di gomme dove il 29enne sarebbe entrato per rubare.

È quanto emerso al momento dalle indagini condotte dai carabinieri. Il titolare della ditta, dopo aver subito numerosi furti, da tempo aveva l'abitudine di dormire nell'azienda. Il giovane moldavo, che era penetrato nella sua ditta sfondando una finestra, sarebbe stato ferito all'interno della ditta, quindi sarebbe riuscito a trascinarsi fuori, accasciandosi poi in mezzo alla strada. Sarebbe stato il titolare della ditta a chiamare i carabinieri. Sul posto arrivati anche i sanitari del 118.

Fredy Pacini, 57 anni, gommista e titolare dell'azienda, è indagato per eccesso di legittima difesa. Pacini, che aveva subito 38 furti negli ultimi anni, da tempo dormiva in ditta per difendere la sua proprietà e aveva raccontato anche in programmi televisivi la sua storia e i motivi della sua esasperazione.

Ascoltato dal pm della procura di Arezzo Andrea Caludiani, il 57enne avrebbe spiegato che era nel pieno del sonno quando è stato svegliato dal rumore dei vetri di una finestra che erano stati infranti con una mazza. Sarebbe quindi sceso al piano di sotto e avrebbe sparato d'istinto contro il 29enne moldavo colpendolo agli arti inferiori e centrando l'arteria femorale. Secondo quanto emerso, il 29enne aveva un complice che sarebbe riuscito a fuggire.

