Arezzo, due morti per una fuga di gas all'Archivio di Stato

Due morti per una fuga di gas all'Archivio di Stato di Arezzo. Il fatto è avvenuto intorno alle 8 e dipenderebbe dall'impianto antincendio dove si sarebbe verificata una perdita di gas (forse Argon). Sono in corso accertamenti da parte dei vigili fuoco, sul posto anche la polizia, indagano i carabinieri. Gli uffici sono transennati.

A quanto si è saputo, appena entrati in ufficio, gli impiegati hanno sentito un odore strano e sono andati a verificare in uno sgabuzzino da cui sembrava provenire. Due persone si sono sentite male e, per loro, non c'è stato nulla da fare. Una terza è intossicata. Non si sa quanto gravemente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata