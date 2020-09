Arezzo, 16enne cade da un lucernario della scuola: ricoverato con diverse fratture

Primo giorno di scuola di paura in un istituto professionale di Sansepolcro nell'aretino. Uno studente di 16 anni dell'istituto Buitoni è caduto da un lucernario sul tetto della fabbrica attigua alla scuola che, provvisoriamente, ospita alcuni studenti per rispettare il distanziamento imposto dalle norme anticovid. Un volo di sei metri, che gli è costato diversi traumi e fratture. Il 16enne è stato trasportato in codice 2 (urgenza) all'ospedale Careggi di Firenze con l'elisoccorso. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente e il motivo per cui il ragazzo si trovasse sopra il lucernario, che è crollato sotto il suo peso.

