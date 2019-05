Anonymous ha hackerato la Pec di 30 mila avvocati romani

Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche è a lavoro sull'attacco hacker di Anonymous che ha pubblicato sul proprio sito i dati provenienti dalle pec di oltre 30 mila avvocati romani, tra i quali quelli della sindaca Virginia Raggi. "Oggi Anonymous, con questa operazione e con l'avvicinarsi dell'anniversario della loro cattura, vuole ricordare i vecchi Amici Aken e Otherwise arrestati nel Maggio 2015 - si legge sul sito di Anonymous -. Non avete capito che Anonymous non ha leader? Arrestati 2 altri 100 ne nascono. Abbiamo continuato la nostra lotta, e nonostante gli arresti noi non ci arrendiamo". "Vi lasciamo - si legge sul sito - un assaggio frutto delle nostre armi, cosicché possiate capire che nessuno è invulnerabile a questo mondo".

Ad annunciare l'attacco hacker ai danni della sindaca di Roma è lo stesso gruppo che pubblica sul sito le immagini di alcune Pec provenienti dalla casella della prima cittadina.

