Ancora un femminicidio: donna uccisa a coltellate a Cassano Jonico

Il corpo trovato in un appartamento del comune in provincia di Cosenza. Sono intervenuti i carabinieri

Una donna di circa 40 anni è stata uccisa a coltellate a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. L'omicidio sarebbe avvenuto in un appartamento. Sono intervenuti i carabinieri di Cassano allo Jonio. Sul posto si trova anche il medico legale per gli accertamenti del caso.

