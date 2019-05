Ancora tensioni a Casal Bruciato per la casa assegnata alla famiglia rom

Ancora tensioni a Casal Bruciato, nella periferia Est di Roma. Un cordone di polizia sta cercando di contenere un gruppo di manifestanti animato da esponenti di estrema destra in protesta contro un alloggio assegnato dal Comune a una famiglia rom bosniaca di 14 persone, dopo lo sgombero del campo la Barbuta di Ciampino. "Quello che mi sento di condannare sono le strumentalizzazioni politiche e i pensieri razzisti che vorrebbero rivederci ai ghetti - spiega Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio - Noi non facciamo un passo indietro".

Sul caso interviene anche la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Grazie alla Raggi e al Pd oggi Roma è ufficialmente una città razzista nei confronti dei romani. Mentre l'amministrazione Cinquestelle continua a dare le case popolari ai rom che vengono dai campi nomadi, come sta accadendo in queste ore a Casal Bruciato, in Campidoglio il M5S vota insieme al Pd contro la proposta di Fratelli d'Italia: dare priorità a chi risiede da più tempo a Roma nell'accesso ai servizi sociali e alle case popolari. L'ennesima conferma che i grillini e il Pd non sono altro che le due facce della stessa sinistra anti-italiana. Noi continueremo la nostra battaglia a difesa dei diritti dei cittadini romani".

