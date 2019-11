Ancora acqua alta a Venezia, domani previsto picco a 160 cm

Condizioni meteo in miglioramento, ma in Veneto è ancora allerta arancione

Le condizioni meteo a Venezia sono in miglioramento, il prossimo picco per l'acqua alta nella città lagunare è tra i 105-110 centimetri alle ore 11.55 di sabato, comunica il Centro maree. Per domenica 17 novembre invece è previsto un picco di acqua alta alle 12.30 con 155/160 centimetri. Nella notte invece in vista delle precipitazioni si arriverà alle 2 a 125/130cm e 105/110cm alle ore 7. La marea si manterrà per diverse ore su valori molto elevati.

Il maltempo insiste però in gran parte dell'Italia. La regione Veneto ha declassato per oggi, sabato 16 novembre, il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione. Permane l’allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell’Abruzzo, sull’Umbria, su parte del Molise", secondo quanto comunicato dalla Protezione civile. "Valutata, inoltre, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sui restanti settori del Veneto, sul versante orientale del Friuli Venezia Giulia, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, sui restanti territori di Lazio, Abruzzo e Molise, sulla Campania nord-occidentale, sul settore sud-orientale della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale" conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata