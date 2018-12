Ancona, panico in discoteca per spray urticante: sei morti nella calca al concerto di Sfera Ebbasta

Tragedia in una discoteca a Corinaldo vicino ad Ancona: sei persone sono morte schiacciate dalla calca durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Nel locale 'Lanterna Azzurra', verso l'una di notte, si è scatenato il panico tra la folla forse per uno spray urticante spruzzato, un dramma che ricorda quello avvenuto in piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, il 3 giugno 2017.

Le vittime sono cinque giovani, (3 ragazze e 2 ragazzi), tutti minori, e una mamma che aveva accompagnato la figlia al concerto: "Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia - ha scritto su Facebook, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio - È assurdo morire così. Come governo faremo massima chiarezza sulla dinamica della vicenda (se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza) e individueremo i responsabili. Un abbraccio e un pensiero alle famiglie delle vittime e a tutti i feriti".

Nella discoteca c'erano circa mille persone e dalle prime testimonianze, sembra che la folla si sia diretta verso una balaustra, da cui sono cadute decine di giovani: quelli che si trovavano sotto sono morti schiacciati.

Oltre cento i feriti, 13 sono in gravi condizioni, come ha riferito Roberto Papa, medico responsabile dell'Unità di crisi dell'ospedale regionale Torrette, secondo cui "alle 7 sono pervenuti 7 codici rossi, due ragazze e cinque ragazzi tra i 14 e i 20 anni con trauma cranico e/o toracico. Tutti sono stati ricoverati in rianimazione. Una ragazza in codice giallo è ancora in pronto soccorso in valutazione clinica. Tre ragazze e due ragazzi tra i 14 e i 23 anni sono arrivati in codice verde con trauma agli arti. Di questi, uno è stato dimesso subito, due sono ancora in pronto soccorso. È stata da subito coinvolta l'Unità di crisi con attivazione di tutti i reparti sulla base delle segnalazione 118 e della protezione civile", ha concluso Papa.

"Sono vicino alle mamme, ai papà, ai familiari di quei ragazzi, fra i 14 e i 15 anni, oltre alla madre che aveva accompagnato la figliola al concerto. Ci sono indagini in corso. Ci sono alcune ipotesi. Mi sembra di potere smentire l'ipotesi che la porta della uscita di sicurezza fosse chiusa. Hanno probabilmente ceduto due parapetti, per la forza d'urto della calca dei ragazzi che uscivano - ha spiegato ai microfoni Rai il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, che alle 15.30 sarà ad Ancona - Nell'area c'era una sostanza che infastidiva, si parla di puzza di ammoniaca e si parla di spray urticante. È molto probabilmente vero che all'interno del locale c'era più gente di quella consentita. E su questo sono in corso dei riscontri". Gli investigatori "saranno più precisi nelle prossime ore. Dalle prime analisi temo ci possa essere stato un mix di cattiveria, stupidità, avidità: non si può morire in questa maniera a 14 anni, per andare a divertirsi. Un pensiero e una preghiera per i sei morti e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. Oggi alle 11 in piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi", ha osservato il vicepremier leghista.

"È una tragedia che lascia impietriti - ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - Il pensiero di tutti è di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle giovanissime vittime, al loro dolore lacerante, e alle condizioni dei tanti feriti con l'augurio di pronta guarigione. Si dovrà fare piena luce sull'accaduto, accertando eventuali responsabilità e negligenze. I cittadini hanno diritto alla sicurezza ovunque, nei luoghi di lavoro come in quelli di svago. La sicurezza deve essere assicurata con particolare impegno nei luoghi di incontro affollati, attraverso rigorose verifiche e controlli. Non si può morire così".

"Lo spray urticante è una delle ipotesi, stiamo seguendo tutte le piste", ha precisato Cristian Carrozza del comando provinciale dei carabinieri di Ancona ai microfoni di Rainews 24". Si indaga anche sul numero delle persone presenti in discoteca, forse troppe. "Stiamo accertando questo punto con la collaborazione dei vigili del fuoco. Il numero effettivamente era elevato", ha precisato Carrozza.

I vigili del fuoco sul posto hanno posto su Twitter il video del "drammatico intervento" e le prime foto della notte: "Squadre vigili del fuoco sono impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti".

"Una tragedia. Sembrerebbe per l'uso incauto di spray peperoncino, ma questo è ancora al vaglio dei magistrati - ha detto ai microfoni di Rainews 24 il questore di Ancona, Oreste Capocasa - C'è stato un fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza. I due parapetti laterali non hanno retto. E c'è stato il soffocamento di chi è rimasto sotto. Ci sono 6 morti e 7 codici rossi. Mi si sta struggendo il cuore".

Sfera Ebbasta è uno dei rapper del momento con oltre un milione di follower su Instagram. "Sono profondamente addolorato per quello che è successo - ha scritto sui social - Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie. Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca. Grazie a tutte le persone, le ambulanze e le forze dell'ordine che hanno prestato soccorso durante la notte. La musica - ha concluso il rapper - dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, speriamo che lo diventi davvero".

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato su Facebook che si recherà ad Ancona: "Quello che doveva essere un incontro gioioso, un concerto, si è trasformato in tragedia inaccettabile. Quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, nelle Marche, sta suscitando un grande dolore in tutta la comunità. Il mio pensiero commosso non può che andare a queste vite spezzate e ai loro familiar. Seguo con grande apprensione anche l'evoluzione delle condizioni di salute, alcune molto critiche, delle tante persone ricoverate nelle strutture sanitarie e sto per recarmi sul posto, per verificare di persona quello che è accaduto. Ora è il momento dei soccorsi e del cordoglio, ma è chiaro che sono numerose le domande in ordine alla responsabilità di questa tragedia, al rispetto delle norme di sicurezza, che dovranno trovare una risposta chiara, celere e univoca. Lo pretendiamo".

