Ancona, Eni: Cordoglio a famiglia per morte operaio, feriti in ospedale

di ect/lcr

Milano, 5 mar. (LaPresse) - "In relazione all'incidente che si è verificato questa mattina presso la piattaforma a gas Barbara F, con grande dolore Eni informa che il collega che risultava precedentemente disperso è stato individuato all'interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma". E' quanto si legge in una nota di Eni, che esprime "profondo cordoglio alla famiglia del collega". Per quanto riguarda i due operatori rimasti feriti, portati in ospedale di Ancona, Eni conferma che "il primo è già stato considerato fuori pericolo e il secondo sta tuttora ricevendo le opportune cure mediche". Eni, conclude la nota, "ha immediatamente avviato le verifiche per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e sta prestando la massima collaborazione alla guardia costiera, alla capitaneria di porto e ai vigili del fuoco supportandoli nel lavoro per la messa in sicurezza dell'area".

