Ancona, donna aggredita e uccisa in casa: fermato 25enne

di ect

Milano, 3 lug. (LaPresse) - Una donna di 69 anni è stata aggredita e uccisa nella sua abitazione in via Severi a Jesi, in provincia di Ancona. Verso le 5.30 un uomo si è introdotto nella casa della vittima sfondando un vetro e, con un frammento, si sarebbe accanito sull'anziana, Fiorella Scarponi. Un colpo alla gola è stato letale ed è morta. Gravemente ferito il marito, soccorso dal 118 e ricoverato in ospedale. I carabinieri hanno fermato un 25enne che poco dopo il delitto si aggirava in zona con gli abiti sporchi di sangue: si tratta di un residente del quartiere.

