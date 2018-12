Ancona, bollettino medico: 13 feriti, 7 in rianimazione

di ect

Milano, 8 dic. (LaPresse) - E' di 13 feriti il bilancio delle vittime di Ancona. Lo riferisce Roberto Papa, medico responsabile dell'Unità di crisi dell'ospedale regionale Torrette, secondo cui "alle 7 sono pervenuti 7 codici rossi, due ragazze e cinque ragazzi tra i 14 e i 20 anni con trauma cranico e/o toracico. Tutti sono stati ricoverati in rianimazione. Una ragazza in codice giallo è ancora in pronto soccorso in valutazione clinica. Tre ragazze e due ragazzi tra i 14 e i 23 anni sono arrivati in codice verde con trauma agli arti. Di questi, uno è stato dimesso subito, due sono ancora in pronto soccorso". Spiega Papa: "E' stata da subito coinvolta l'Unità di crisi con attivazione di tutti i reparti sulla base delle segnalazione 118 e della protezione civile".

