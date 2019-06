Ancona, bimbo morto per un'otite curata con l'omeopatia: condannati i genitori

Marco Bonifazi e Maristella Olivieri sono accusati di concorso in omicidio colposo aggravato

Sono stati condannati dal gup di Ancona a tre mesi, pena sospesa, i genitori di Francesco Bonifazi, che morì a 7 anni per una otite curata con rimedi omeopatici che si trasformò in encefalite. Il bambino, di Cagli (Pesaro Urbino) morì all'ospedale Salesi di Ancona il 27 maggio 2017. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la condanna è stata decisa oggi con il rito abbreviato, confermando i tre mesi chiesti anche dal pm Daniele Paci.

I genitori del piccolo, Marco Bonifazi e Maristella Olivieri, sono accusati di concorso in omicidio colposo aggravato. Il medico omeopata che aveva seguito il bambino, Massimiliano Mecozzi, che non ha chiesto riti alternativi, è stato rinviato a giudizio e il processo per lui si aprirà il 24 settembre.

