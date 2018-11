Ambulanti-pusher, smantellato traffico di droga in Sicilia e Calabria

Smantellato dalla polizia di Palermo un traffico di droga che dalla Calabria arrivava in Sicilia, veniva acquistata da un sodalizio palermitano e tramite pusher veniva smistata anche in provincia di Agrigento, arrivando addirittura all'isola di Lampedusa. Numerosi gli arresti. Lo smercio dello stupefacente nelle varie province era garantito da corrieri, di professione commercianti ambulanti ma pusher di fatto che, per la loro professione ufficiale, raggiungevano i mercati rionali riuscendo a spostare la droga senza destare sospetto. La droga non arrivava solo dalla Calabria, scoperta e sequestrata una piantagione di marijuana in territorio di Villafrati nel 2017 .