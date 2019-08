Amazzonia, Papa: Polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta

di ect

Milano, 25 ago. (LaPresse) - "Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché, con l'impegno di tutti, siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta". Così Papa Francesco in piazza San Pietro.

