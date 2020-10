Alluvione in Piemonte, Cirio: "I danni sono tanti e gravi e da soli non ce la facciamo"

Si spala in tutta la Regione

Provincia di Cuneo e Piemonte in ginocchio a causa del maltempo: si spala fango in tutta la "Granda" da Limone Piemonte a Ceva a Garessio. "I danni sono tanti e gravi e da soli non ce la facciamo" ha detto il governatore della Regione Cirio, invocando aiuti da Roma con lo stato di emergenza.