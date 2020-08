Allarme per il ghiacciaio, evacuata la Val Ferret

Allerta per pericolo di crolli dal ghiacciaio di Planpincieux, in Valle d'Aosta. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto l'evacuazione delle zone rosse e gialle (una trentina di abitazioni circa) entro le 11 di domani, il divieto di accesso nelle stesse e l'utilizzo di una strada alternativa della Montitta. "Alla luce dell'evoluzione del potenziale rischio glaciologico relativo al ghiacciaio Planpincieux comunicato in serata all'Amministrazione comunale è stata pubblicata in Albo pretorio l'ordinanza del sindaco che ordina dalle 6 del giorno giovedì 06/08/20 e fino alla revoca della presente, il divieto assoluto di transito veicolare e pedonale in salita lungo la strada comunale della Val Ferret dall'intersezione del Meyen", si legge nell'ordinanza urgente pubblicata sul sito del Comune. Al Forum sport center di Dolonne, dalle 8.30 di domani mattina, nella sala polivalente sarà organizzata l'area di prima accoglienza e punto informazioni per gli evacuati.



