Alessandria, trovati quattro giovani profughi stipati in un camion

Quattro giovani profughi, presumibilmente di nazionalità afghana, si erano nascosti all'interno di un camion diretto in Spagna. Lo riferisce la questura di Alessandria in una nota.

Una pattuglia della polizia stradale di Ovada (Alessandria) intervenuta presso l'area di servizio Stura Ovest dell'A/26 Genova-Gravellona, nel comune di Belforte Monferrato, è stata allertata dal conducente dell'autoarticolato, in quanto, dopo essersi fermato per una sosta, ha sentito dei rumori provenire dall'interno del semirimorchio. Allarmato, l'autista ha aperto le porte del rimorchio, notando all'interno, stipati tra la merce trasportata, quattro ragazzi che chiedevano aiuto in quanto stremati dal viaggio. L'autista, partito con il suo carico di detergenti dalla Serbia e diretto in Spagna, alla vista dei quattro profughi, ha subito chiamato la centrale operativa della polizia stradale di Genova che ha provveduto a inviare sul posto per gli accertamenti del caso una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Ovada. Gli agenti subito hanno attivato la procedura prevista chiedendo l'intervento della Croce Rossa per trasportare i quattro ragazzi molto giovani, prima negli uffici della questura per l'identificazione e successivamente in ospedale per i controlli medici e l'esame auxologico, dal quale è risultata un'età presunta di 19 anni. Infine, dopo i dovuti accertamenti, sono stati trasferiti e affidati alla cooperativa sociale La Colomba di Torre Garofoli, in provincia di Alessandria.

