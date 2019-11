Alessandria, raffiche di kalashnikov contro i carabinieri: banditi in fuga

di mad

Milano, 22 nov. (LaPresse) - Sparatoria questa mattina a Sale, in provincia di Alessandria, dove alcuni banditi, probabilmente cinque, a volto coperto, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano per assaltare un portavalori. I malviventi per garantirsi la fuga hanno sparato raffiche di kalashnikov contro i militari questa mattina a Sale, nell'Alessandrino. Nessuno è rimasto ferito, ma i banditi sono riusciti a fuggire in auto. Nella zona sono stati istituiti numerosi posti di blocco e le ricerche sono state estese a tutto il Piemonte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata