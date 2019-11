Alessandria, audio carabiniere: E' crollato tutto, stanno morendo

di ect

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Manda qualcuno, è esploso tutto. Manda veloce, sono tutti feriti. Sono sotto qualcosa, non so cosa, sto malissimo. Siamo tutti cotti, digli di fare in fretta, Pasquà, è crollato tutto qua. Stanno morendo". E' l'audio, disperato, che un carabiniere ha fatto alla centrale operativa negli istanti successivi all'esplosione ad Alessandria. In sottofondo si sentono urla.

