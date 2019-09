Alessandria, 75enne ucciso in casa: arrestato figlio

di mrc/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - Un pensionato 75enne è stato trovato morto in casa dai carabinieri di Volpedo (Alessandria) a Casalnoceto (Alessandria). Sul corpo dell'uomo sono state individuate diverse ferite da arma taglio. I militari in un'altra stanza hanno trovato anche il figlio della vittima, in stato di semi incoscienza, e ferito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il figlio, di circa 40 anni, avrebbe ucciso il padre dopo una lite per poi compiere gesti di autolesionismo. È stato arrestato ed è piantonato all'ospedale di Alessandria. Inoltre, l'uomo era già stato arrestato in precedenza per maltrattamenti nei confronti del padre.

