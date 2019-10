Albania, arrestato Basho Tesi: era ricercato per omicidio ed evasione

di dab

Milano, 16 ott. (LaPresse) - Nella mattinata odierna, una squadra dei Reparti speciali antiterrorismo e intervento critico albanesi ha arrestato il latitante 38enne Basho Tesi, nelle vicinanze della città di Valona. Lo comunica una nota della Polizia di Stato. Sul ricercato gravava una condanna all'ergastolo emessa dalla corte d'Assise d'Appello di Torino nel 2011 per un duplice omicidio di due prostitute commesso in Italia nel 2008. Il latitante era riuscito ad evadere dalle carceri di Rebibbia nell'ottobre 2016, ma la Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) e la Squadra Mobile della Questura di Torino non hanno mai smesso di dargli la caccia. La continuità delle indagini, le verifiche delle ultime segnalazioni dei colleghi italiani ed il coordinamento dell'Esperto per la Sicurezza dello SCIP di stanza a Tirana hanno consentito alle forze speciali albanesi di individuare il covo di Basho e di catturarlo. Immediatamente sono state avviate le procedure estradizionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata