Al Carnevale di Venezia la Regata della Pantegana

Si è tenuta come da tradizione la celebre regata della Pantegana a Venezia, in occasione delle celebrazioni per il carnevale cittadino. Decine le imbarcazioni tradizionali impegnate nella regata con gli equipaggi vestiti appositamente in maschera. Il corteo di barche è partito da punta della Dogana, sfilando lungo il canal Grande fino a raggiungere rio di Cannaregio. Il momento più suggestivo è stato l’arrivo della Pantegana al ponte dei Tre Archi dove ha lanciato in aria un tripudio di coriandoli e stelle filanti. Migliaia i turisti e i veneziani presenti all'evento.