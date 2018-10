Aiuto al suicidio di Dj Fabo. La Consulta decide sul caso di Marco Cappato

Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni accompagnò in Svizzera a morire l'artista tetraplegico e cieco. La Corte d'Assise di Milano ha chiesto l'intervento della Consulta per decidere sull'art. 580 cp che non fa quasi distinzioni tra istigazione e aiuto e in base al quale, Cappato andrebbe condannato

Il caso di Dj Fabo e soprattutto la questione che riguarda Marco Cappato arrivano oggi davanti alla Corte Costituzionale. La Consulta, infatti, è chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, che disciplina il reato di aiuto al suicidio. Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ha accompagnato Fabiano Antoniani (Dj Fabo) in una clinica Svizzera, dove è l'artista, tetraplegico e cieco in seguito a un incidente stradale, è morto col suicidio assistito il 27 febbraio 2017. Il ricorso ai giudici della Consulta è arrivato dalla Corte di Assise di Milano che il 14 febbraio scorso, trovando in uno stato di impasse, ha rimesso gli atti alla Consulta che deve verificare la costituzionalità della norma relativa all'aiuto al suicidio. Per la legge italiana "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni".

La Corte d'Assise si è fermata davanti a quel "in qualsiasi modo" che l'avrebbe portata a condannare Cappato. I giudici milanesi (e la stessa procura si era espresso in senso innocentista) ritenevano dovesse esserci una differenza tra l'istigazione e l'aiuto che si sostanzia, in questo caso, nell'accompagnare e dare assistenza a una persona che ha deciso per conto suo. Una volta sciolte le riserve da parte della Consulta, saranno gli 8 giudici della Corte d'Assise di Milano a pronunciarsi su Marco Cappato.

Chi è Cappato - Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, ha aiutato Dj Fabo a morire. Fabiano Antoniani era diventato paraplegico e cieco dopo un incidente d'auto nel 2014. E' stato lui a rivolgersi a Marco Cappato e all'Associazione per chiedere un aiuto a realizzare la sua volontà: quella di mettere fine alle sofferenze insostenibili e alla "notte senza fine" in cui si sentiva intrappolato. Il 27 febbraio 2017, accompagnato da Cappato, Fabo è andato in Svizzera, dove ha ottenuto l'eutanasia per mezzo del cosiddetto suicidio assistito. Il giorno successivo Cappato si è autodenunciato ai carabinieri innescando così il meccanismo che lo ha portato davanti ai giudici. Il 14 febbraio scorso la prima corte d'Assise di Milano non ha né assolto né condannato Cappato sollevando davanti alla Consulta la legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, che disciplina il reato di aiuto e istigazione al suicidio e prevede una pena tra i 5 e i 12 anni di carcere.

I pm Tiziana Siciliano a Sara Arduini avevano chiesto l'assoluzione per l'esponente radicale, e in subordine proprio l'eccezione di legittimità costituzionale. A volere il processo era stato il gip Luigi Gargiulo, che aveva respinto la richiesta di archiviazione della Procura e aveva disposto l'imputazione coatta. In aula Cappato è andato per la prima volta l'8 novembre scorso. Il collegio presieduto da Ilio Mannucci Pacini ha sospeso il processo, in attesa della decisione della Consulta. Per i giudici Cappato va assolto dall'accusa di aver rafforzato il proposito di Fabiano di ricorrere alla 'dolce morte', ma non per aver agevolato il 40enne milanese a raggiungere la Svizzera e che il codice penale punisce. E che, secondo la corte, invece, non dovrebbe punire se chi ha prestato aiuto non ha influito sulla sua libera "determinazione" di chi voleva suicidarsi. A sostegno delle posizioni dei giudici milanesi viene citata tantissima giurisprudenza italiana ed europea, tra cui anche i casi Welby e Englaro.

