Aifa: Nel 2018 29,1 spesi per farmaci, 482 euro a persona

di ntl

Roma, 18 lug. (LaPresse) - Nel 2018 la spesa farmaceutica nazionale totale è stata pari a 29,1 miliardi di euro, di cui il 77% rimborsato dal SSN. In media, per ogni cittadino, la spesa è stata di circa 482 euro. E' quanto si legge nel rapporto Aifa sull'uso dei farmaci in Italia relativo al 2018.

