Agrigento, uomo ucciso davanti a casa: fermato il fratello

di scp

Torino, 8 apr. (LaPresse) - Omicidio questa mattina a Grotte, in provincia di Agrigento. Un tabaccaio di 56 anni, Roberto Chiarenza, è stato ucciso a coltellate davanti a casa, in via Orsini. I carabinieri hanno fermato il fratello, Pietro Chiarenza, perchè fortemente indiziato dell'omicidio.

