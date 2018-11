Agrigento, uomo ucciso a colpi arma da fuoco: è caccia al killer

di lrs

Milano, 2 nov. (LaPresse) - Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Il pm di turno è sul posto per gli accertamenti. Sono intervenuti i carabinieri di Palma, i militari di Licata e gli uomini del reparto operativo del comando provinciale.

In caserma vengono sentiti parenti, amici e familiari per cercare di ricostruire le ultime ore della vita della vittima e risalire al killer. Non si hanno, per ora, certezze sull'arma usata o sul numero di colpi esplosi. Indagini a tutto campo in corso.

