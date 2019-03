Agrigento, 13enne costretta a prostituirsi: sei arrestati, fra cui la madre

I carabinieri della compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque uomini ed una donna. Le accuse sono induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento e favoreggiamento della stessa, nonché violenza sessuale ed atti sessuali con minorenne, aggravati (poiché consumati ai danni di una vittima infra quattordicenne). La vittima, all'epoca dei fatti, aveva appena 13 anni.

Le indagini sono partite nel dicembre 2017, quando durante un controllo era stata fermata un'auto, a bordo della quale c'erano un 60enne ed una ragazzina 13enne. I carabinieri hanno deciso di approfondire la situazione, scoprendo che l'uomo aveva accompagnato la ragazza presso un ovile nei pressi di Gibellina, dove altri due individui avevano abusato sessualmente della minore, tutto questo con il benestare della madre della giovane.

In quell'occasione, i carabinieri fecero subito scattare le manette ai polsi dell'uomo, Pietro Civello di Gibellina, per sfruttamento della prostituzione minorile e denunciarono la madre per lo stesso reato, collocando la ragazzina presso una struttura protetta.

I militari hanno poi continuato le indagini e, oltre alla madre e all'uomo, sono stati identificati anche i clienti con cui la ragazza era costretta ad avere rapporti sessuali sotto minaccia di morte. I carabinieri sono inoltre riusciti a risalire all'identità dei quattro clienti che, in cambio di somme cha andavano dai 30 ai 200 euro per prestazione, avevano abusato della ragazzina.

I militari hanno scoperto che la madre, di nazionalità romena, assieme all'uomo, si preoccupavano di gestire l'attività accordandosi con i clienti, accompagnando la ragazzina sul luogo prestabilito per l'incontro ed intascando in cambio la somma di denaro stabilita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata