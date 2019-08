Agguato a ultrà della Lazio, la scientifica sul luogo del delitto

E' stato ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma, non lontano da Cinecittà, in un agguato Fabrizio Piscitelli, ultrà della Lazio conosciuto come 'Diabolik'. E' bastato un solo colpo di pistola sparato alle spalle, all'altezza dell'orecchio sinistro. Piscitelli, 53 anni, già implicato in vicende di droga, è morto sul colpo; gli inquirenti parlano di una esecuzione. Sul posto i primi rilievi della scientifica.