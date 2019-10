Aggressione figlio Bettarini, condanne confermate in appello ma 2 pene ridotte

di bdr/lrs

Milano, 28 ott. (LaPresse) - La terza Corte d'Apello di Milano ha confermato le condanne agli aggressori di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini, che il 1° luglio 2018 è stato aggredito e ferito con 8 fendenti fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. La corte, tuttavia, ha portato a 8 anni la condanna per Davide Caddeo (inizialmente condannato per un errore di calcolo del gip a 9 anni). Per Adriano Jackey la condanna è stata portata per la stessa ragione a 6 anni e 4 mesi.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata