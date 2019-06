Agcom: Codice Ue comunicazioni elettroniche dimentica piattaforme online

di dab

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche si pone l'obiettivo di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali ad alta velocità e di promuoverne l'utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. Sebbene si tratti di un primo passo verso la consapevolezza del ruolo dei nuovi attori del mercato, tuttavia, si è ancora lontani dal realizzare un vero e proprio level playing field tra operatori tradizionali e operatori online". Lo ha detto il commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, concludendo i lavori del Namex Annual Meeting 2019. In ogni caso, Martusciello apprezza l'intervento del Legislatore europeo "chiamato a adattare la regolamentazione alla nuova realtà del mercato, in cui, grazie all'avvento degli Over the Top, la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica non è più necessariamente abbinata alla fornitura di una rete". Il nuovo Codice, "se da un lato scandisce un primo passo verso un futuro sempre più digitale dell'Europa, muovendo dalla necessità di rafforzare la competitività in un mercato sempre più globale, dall'altro si pone come strumento e fonte di nuovi diritti per i cittadini dell'Unione".(Segue)

