Addio a Giovanni Custodero, ex portiere malato che aveva scelto sedazione

Giovanni Custodero non ce l'ha fatta. Il 27enne portiere del Fasano di calcio a 5 si è spento a causa dei tumore alle ossa di cui era malato da tempo. Ad annunciarlo è la stessa società pugliese sulla propria pagina Facebook. "La Società ASD DONA FIVE FASANO saluta il GRANDE GUERRIERO e abbraccia tutta la famiglia di GIOVANNI CUSTODERO", si legge nel post. "Non ci sono molte parole in queste situazioni se non un grazie per quello che hai lasciato nel tuo percorso terreno - prosegue il Fasano - nella speranza che ognuno di noi smetta di correre, piangere, discutere, rovinarsi la vita per cose inutili, futili e senza senso... nella speranza che il tuo messaggio venga accolto da tutti".

"Sorridere, lottare, non arrendersi, essere felici solo e soltanto sapendo di vivere un altro giorno, assaporare ogni singolo attimo della vita... DARE IL GIUSTO VALORE ALLA VITA... Grazie Giovanni, grazie piccolo grande uomo... - conclude il club pugliese - il tuo compito su questa terra è stato compiuto, ora riposa in pace tra gli angeli... la tua sofferenza è finita... Porta con Te un abbraccio per la nostra Dona...". Nei giorni scorsi Custodero aveva annunciato di aver scelto di farsi sedare per lenire le sofferenze. "Il dolore è troppo, ho scelto l'induzione al coma farmacologico - aveva scritto su Facebook - terminerò così il mio percorso sperando di essere stato d'aiuto a molte persone".

