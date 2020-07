Addio a Ennio Morricone, il maestro orgoglio italiano aveva 92 anni

Dalle musiche degli intramontabili western di Sergio Leone, a capolavori come Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto e Mission. Il Maestro Ennio Morricone ha dato musica al grande schermo, inventando uno stile che ha fatto e scritto pagine di storia del cinema. Il compositore e direttore d'orchestra aveva 92 anni, è morto in una clinica romana in seguito ad una caduta che gli aveva procurato nei giorni scorsi una frattura al femore. Aveva vinto 2 Oscar, il primo alla carriera nel 2007, il secondo per la colonna sonora di Hateful Eight di Tarantino nel 2016

