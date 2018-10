Acqua griffata Ferragni in vendita a 8 euro, ira del Codacons: "Pronto esposto"

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. Questa volta in primo piano, però, non ci sono le avventure del piccolo Leone o gli scatti romantici con Fedez. A far discutere il popolo del web (e non solo) è l'acqua Evian firmata dalla famosa fashion blogger. Il motivo è presto detto: una bottiglietta da 750 ml costa 8 euro. Ritenuto eccessivo da molti utenti, il prezzo fa insorgere anche il Codacons, che annuncia un esposto al ministero dello Sviluppo economico e alla guardia di finanza. "Abbiamo deciso di presentare un esposto chiedendo al ministero di valutare il divieto assoluto di vendita del prodotto in Italia e alla guardia di finanza di svolgere accertamenti", spiega il presidente Carlo Rienzi. "Vendere una bottiglia di normalissima acqua da 75 cl a 8 euro al litro è un fatto non solo immorale, ma potenzialmente illegittimo. Esiste infatti in Italia una legge, la 231 del 2005, che prevede il contrasto dei 'prezzi anomali' nel settore alimentare, ossia quei prezzi soggetti a ricarichi eccessivi nei vari passaggi che li portano alla vendita al pubblico", è il ragionamento di Rienzi.

Intanto la diretta interessata e suo marito la prendono con filosofia, postando post e storie ironiche su Instagram. Fedez si lancia addirittura in una sorta di spot pubblicitario su una banana brandizzata Ferragni: "Visto che dietro c'è tanta manodopera, io la venderei a 25 euro", scherza il rapper.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata