Accoltellata sul Frecciarossa: fermato l'aggressore. Sarebbe l'ex fidanzato

La donna sarebbe in gravi condizioni, ferito anche un altro passeggero. L'episodio sul treno Alta Velocità tra Torino e Roma

Una donna è stata accoltellata su un treno Frecciarossa Torino-Roma. E’ in gravi condizioni ed è stata portata in ospedale. Ci sarebbe anche una seconda persona ferita a bordo del convoglio. L’aggressore è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Bologna. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto l'uomo, un addetto alle pulizie del treno, avrebbe visto l'ex fidanzata in compagnia del nuovo compagno e avrebbe perso la testa, scagliandosi contro la donna e colpendola ripetutamente con un coltello a serramanico.

I passeggeri del Frecciarossa sono stati trasferiti su un altro treno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata