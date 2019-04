Abusi sulla figlia undicenne della convivente. Arrestato a Roma

Accusato di violenza. L'uomo, 53 anni, la minacciava per non farla parlare

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Roma per aver ripetutamente abusato della figlia undicenne della convivente. Le violenze sarebbero andate avanti per oltre un anno e mezzo tra il 2015 e il 2016: l'uomo costringeva la bambina ad avere rapporti sessuali e la minacciava affinché non raccontasse a nessuno quanto accadeva. Il 53enne, difeso dall'avvocato Emiliano Fasulo, risponde di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

