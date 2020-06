Abruzzo: agricoltori pagano il volo per far rientrare dal Marocco i lavoratori stagionali dopo il lockdown

(LaPresse) I loro prodotti della terra sono maturi e pronti per essere raccolti. Per non mandare in fumo la produzione gli agricoltori della lussureggiante Valle del Fucino in Abruzzo a spese loro hanno richiamato dal Marocco decine di lavoratori stagionali che erano rimasti bloccati dal lockdown per il coronavirus. "Sono specializzati, solo loro possono svolgere i nostri lavori di raccolta", spiega Modesto Angelucci proprietario dell'azienda Ortomedia che produce oltre 70 tonnellate di finocchi. Lui ha pagato 4500 euro, attraverso Confagricoltura, per far rientrare i suoi operai. Naturalmente molto soddisfatti anche i lavoratori. "Siamo importanti, pagano tanto per noi".