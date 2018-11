A Torino sfila la Trans Freedom March, il corteo contro le vittime della transfobia

Torino scende in piazza per difendere i diritti dei transessuali. Questo l'obiettivo della Trans Freedom March, il corteo organizzato per commemorare le vittime della transfobia che ha sfilato da piazza Vittorio Veneto fino a piazza Castello. A fianco delle molte organizzazioni presenti c'era anche la sindaca Chiara Appendino: "Questa città continuerà a battersi per i diritti civili e sociali, in questo momento storico ancora di più". Giziana Vetrano, di Torino Pride, spiega l'Iniziativa: "Non arretreremo mai, è l'ora di fare una battaglia civile per non farsi portare indietro negli anni 70".