A Roma torna #ViaLibera, l'iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti

Blocco del traffico, a Roma, da via Veneto all’Esquilino per 15 chilometri. È il giorno di #ViaLibera, l'iniziativa voluta dalla sindaca della capitale, Viriginia Raggi, dedicata a pedoni e ciclisti "per godere le bellezze della nostra città a piedi o in bicicletta", come ha scritto la stessa prima cittadina di Roma su Facebook. Le strade sono chiuse al traffico dalle 10 alle 19, con 27 linee di bus deviate o soppresse.