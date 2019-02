A Roma centinaia in piazza contro il Tmb

“Manifestiamo perché non ci fidiamo della sindaca”. Sono le parole con cui Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, ha dato inizio all'atto di protesta davanti al Tmb di via Salaria. Centinaia di cittadini si sono riuniti per chiedere la chiusura definitiva dell’impianto, a 67 giorni dall'incendio. "Vogliamo una vita dignitosa, abbiamo diritto a respirare"